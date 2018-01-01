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СЛАВА
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СЛАВА

15 октября на сцене РДК выступит одна из самых ярких и эпатажных певиц — СЛАВА с сольной программой «Откровенно».

Когда15 октября, понедельник, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1790 — 2840Р
Справки по телефону30-10-59

Ее творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Ее необыкновенный и всегда узнаваемый голос невозможно перепутать ни с каким другим. Ее самобытный стиль общения с публикой на своих концертах откровенен и искренен. Ее любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер. Она ничего не скрывает как в жизни, так и в текстах своих песен.

Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы — лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу «Откровенно».

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