15 октября на сцене РДК выступит одна из самых ярких и эпатажных певиц — СЛАВА с сольной программой «Откровенно».

Когда 15 октября, понедельник, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1790 — 2840 Р Справки по телефону 30-10-59

Ее творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Ее необыкновенный и всегда узнаваемый голос невозможно перепутать ни с каким другим. Ее самобытный стиль общения с публикой на своих концертах откровенен и искренен. Ее любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер. Она ничего не скрывает как в жизни, так и в текстах своих песен.

Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы — лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу «Откровенно».