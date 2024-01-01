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Шоу "Импровизация"
4 декабря на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева развернется столь популярное в последнее время шоу «Импровизация», отличительной чертой которого является то, что все, что происходит, придумывается прямо на сцене и никогда больше не повторяется.
|Когда
|4 декабря, понедельник, 19:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|от 800Р
|Справки по телефону
|22-92-22
Отличительной чертой концертов шоу «Импровизация» является то, что 100% из того, что зрители увидят во время концерта не будет дублировать того, что они видели по ТВ, а также данный материал не будет повторен ни на одном другом концерте. Каждое шоу уникально: у актеров нет ни одной заготовленной шутки, они понятия не имеют, куда повернёт история в следующую секунду.
В рамках шоу актеры вместе с ведущим разыгрывают импровизации, темы которых основаны на предложениях аудитории. На ряду с предложениями из зала, ведущий также использует заготовленные карточки с различной информацией: темы импровизации, описание персонажей и другое. Всего актеры имеют в арсенале более 30 импровизационных форматов, которые меняются от концерта к концерту.
Актеры шоу: Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко.
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