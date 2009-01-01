26 апреля один из самых ярких и талантливых исполнителей современной поп-музыки Сергей Лазарев представит в Саранске свое новое головокружительное шоу. Грандиозный «N TOUR», приуроченный к 35-летнему юбилею артиста.

Когда 26 апреля, четверг, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1580 — 4200 Р Справки по телефону 30-10-59

Сергей Лазарев регулярно входит в топ самых популярных артистов России, а его зрелищные шоу уже много лет не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Каждое из них неоднократно было отмечено наградами «Лучшее концертное шоу» не только в России, но и за рубежом.

В этот раз Сергей вновь обещает удивить публику. Помимо всего прочего, «N TOUR» пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, выпущенного в декабре 2017 года, а значит зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции, которым еще предстоит занять заслуженное место в главных чартах страны.