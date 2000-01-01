11 ноября в клубе «Horovod» состоится большой фестиваль, посвящённый юбилею главной исконно русской панк-рок группы «Сектор Газа».

Когда 11 ноября, воскресенье, 19:00 Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Стоимость билета от 900 Р

Образовавшись на заре перестройки — 5 декабря 1987 года, музыканты группы во главе с Юрием Клинских (Хоем) смогли найти простейший путь к сердцам миллионов слушателей на пост-советском пространстве, а по факту — во всём мире. Смело экспериментируя с жанрами, касаясь тех сторон жизни, о которых принято умалчивать, Юрий при помощи своих песен сумел популяризовать рок-музыку среди людей, которым, казалось бы, она должна быть чужда.

«Сектор Газа» был безоговорочным лидером по продажам кассет и компакт-дисков в «лихие 90-е». Их и любили и ненавидели одновременно. Интерес к группе не угас даже после трагической гибели Юрия Клинских в июле 2000 года.

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