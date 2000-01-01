События
"Сектор Газа": 30 лет легендарной группе
11 ноября в клубе «Horovod» состоится большой фестиваль, посвящённый юбилею главной исконно русской панк-рок группы «Сектор Газа».
|Когда
|11 ноября, воскресенье, 19:00
|Где
|Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
|Стоимость билета
|от 900Р
Образовавшись на заре перестройки — 5 декабря 1987 года, музыканты группы во главе с Юрием Клинских (Хоем) смогли найти простейший путь к сердцам миллионов слушателей на пост-советском пространстве, а по факту — во всём мире. Смело экспериментируя с жанрами, касаясь тех сторон жизни, о которых принято умалчивать, Юрий при помощи своих песен сумел популяризовать рок-музыку среди людей, которым, казалось бы, она должна быть чужда.
«Сектор Газа» был безоговорочным лидером по продажам кассет и компакт-дисков в «лихие 90-е». Их и любили и ненавидели одновременно. Интерес к группе не угас даже после трагической гибели Юрия Клинских в июле 2000 года.
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