24 декабря в рамках проекта «Скульптуры из воздуха» в Евангелическо-лютеранском христианском приходе «Вельмема» состоится рождественский концерт.

Когда 24 декабря, понедельник, 19:00 Где Евангелическо-лютеранский христианский приход «Вельмема» (ул. Кирова, 39) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 8 (987) 691-09-19

Во всем мире рождественские концерты в церквях и соборах являются традиционными. Уникальная акустика и благожелательная атмосфера — самое подходящее место для исполнения музыки. Пряничные человечки, вкусный кофе, запах корицы и классическая музыка при свечах. Рождество из добрых фильмов пришло и в Саранск.

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