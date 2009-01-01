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Рождественский концерт
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Рождественский концерт

24 декабря в рамках проекта «Скульптуры из воздуха» в Евангелическо-лютеранском христианском приходе «Вельмема» состоится рождественский концерт.

Когда24 декабря, понедельник, 19:00
ГдеЕвангелическо-лютеранский христианский приход «Вельмема» (ул. Кирова, 39)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону8 (987) 691-09-19

Во всем мире рождественские концерты в церквях и соборах являются традиционными. Уникальная акустика и благожелательная атмосфера — самое подходящее место для исполнения музыки. Пряничные человечки, вкусный кофе, запах корицы и классическая музыка при свечах. Рождество из добрых фильмов пришло и в Саранск.

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