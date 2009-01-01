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Рождественский концерт
24 декабря в рамках проекта «Скульптуры из воздуха» в Евангелическо-лютеранском христианском приходе «Вельмема» состоится рождественский концерт.
|Когда
|24 декабря, понедельник, 19:00
|Где
|Евангелическо-лютеранский христианский приход «Вельмема» (ул. Кирова, 39)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|8 (987) 691-09-19
Во всем мире рождественские концерты в церквях и соборах являются традиционными. Уникальная акустика и благожелательная атмосфера — самое подходящее место для исполнения музыки. Пряничные человечки, вкусный кофе, запах корицы и классическая музыка при свечах. Рождество из добрых фильмов пришло и в Саранск.
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