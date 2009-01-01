5 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится концерт джазового оркестра «Биг-бенд «Саранск».

Когда 5 января, четверг, 18:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Справки по телефонам 23-21-16; 47-82-53

Участвуют солисты оркестра: народный артист Республики Мордовия Сергей Семёнов, заслуженная артистка Республики Мордовия Оксана Глебова, Вячеслав Явкин и лауреаты III Республиканского джазового детско-юношеского фестиваля «Юный «Вейсэ-джаз-2016».