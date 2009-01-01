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"Рождественский джаз"
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"Рождественский джаз"

5 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится концерт джазового оркестра «Биг-бенд «Саранск».

Когда5 января, четверг, 18:00
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Справки по телефонам23-21-16; 47-82-53

Участвуют солисты оркестра: народный артист Республики Мордовия Сергей Семёнов, заслуженная артистка Республики Мордовия Оксана Глебова, Вячеслав Явкин и лауреаты III Республиканского джазового детско-юношеского фестиваля «Юный «Вейсэ-джаз-2016».

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