4 апреля в малом зале Мордовского национального драматического театра состоится презентация нового альбома оркестра «Mordens» — «Songs of brides» ("Песни невест").

Когда 4 апреля, среда, 18:00 Где Мордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27) Стоимость билета 300 Р Справки по телефонам 38-07-03; 47-25-33

Артисты оркестра "Mordens" выступят перед вами в формате концерта-брифинга "POP-RAP & музыкальные традиции F-U". Новый CD-альбом оркестра посвящён Г.И. Сураеву-Королёву и приурочен к проведению ЧМ-2018 по футболу в Саранске.

Подробности в группе Вконтакте.