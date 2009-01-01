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Презентация нового альбома оркестра "Mordens"
4 апреля в малом зале Мордовского национального драматического театра состоится презентация нового альбома оркестра «Mordens» — «Songs of brides» ("Песни невест").
|Когда
|4 апреля, среда, 18:00
|Где
|Мордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27)
|Стоимость билета
|300Р
|Справки по телефонам
|38-07-03; 47-25-33
Артисты оркестра "Mordens" выступят перед вами в формате концерта-брифинга "POP-RAP & музыкальные традиции F-U". Новый CD-альбом оркестра посвящён Г.И. Сураеву-Королёву и приурочен к проведению ЧМ-2018 по футболу в Саранске.
Подробности в группе Вконтакте.
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