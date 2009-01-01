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Презентация альбома группы "VLNY"
17 декабря в кафе «Розмарин» состоится презентация третьего полноформатного альбома «Ближе» инди-группы из Самары «VLNY».
|Когда
|17 декабря, воскресенье, 20:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 300Р
|Где купить
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Кафе «Чайхана» (пр-кт Ленина, 28а)
Магазин «Online» (ул. Большевистская, 35)
Магазин «ВейпЪ» (ул. Пролетарская, 106)
«VLNY» («Волны») — одна из самых ярких русскоязычных инди-групп на отечественной сцене. Самарский коллектив во главе с фронтменом Дмитрием Артемьевым исполняет современную альтернативную поп-музыку с тонко проработанным электронным саундом и талантливой русскоязычной любовной лирикой.
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