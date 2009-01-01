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Презентация альбома группы "VLNY"
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Презентация альбома группы "VLNY"

17 декабря в кафе «Розмарин» состоится презентация третьего полноформатного альбома «Ближе» инди-группы из Самары «VLNY».

Когда17 декабря, воскресенье, 20:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Стоимость билетаот 300Р
Где купитьКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Кафе «Чайхана» (пр-кт Ленина, 28а)
Магазин «Online» (ул. Большевистская, 35)
Магазин «ВейпЪ» (ул. Пролетарская, 106)

«VLNY» («Волны») — одна из самых ярких русскоязычных инди-групп на отечественной сцене. Самарский коллектив во главе с фронтменом Дмитрием Артемьевым исполняет современную альтернативную поп-музыку с тонко проработанным электронным саундом и талантливой русскоязычной любовной лирикой.

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