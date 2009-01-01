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Праздничный концерт ко дню Великой Победы
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Праздничный концерт ко дню Великой Победы

5 мая музей им. С.Д. Эрьзи приглашает ветеранов, жителей и гостей нашей республики на праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Когда5 мая, пятница, 16:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону47-80-94

Для вас прозвучат известные многим поколениям людей песни военных лет в исполнении ведущих солистов Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева: заслуженного артиста России, народного артиста Мордовии — Сергея Эскина и народного артиста Мордовии — Сергея Плодухина.

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