События

Предстоящее
"Пора наш общий дом согреть любовью"
Нет 32

"Пора наш общий дом согреть любовью"

7 апреля на сцене РДК состоится самое яркое, самое любимое всеми событие этой весны — гала-концерт «Студенческой весны — 2017».

Когда7 апреля, пятница, 18:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Справки по телефону24-14-50

«Студенческая весна» — это грандиозное событие, объединяющее всех студентов университета, это настоящий праздник молодости, весны, творчества и созидания. «Студенческая весна» позволяет не только проявить свой талант, способности, энергию, но и приобрести новых друзей, получить незабываемые впечатления.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин "Тотальный диктант - 2017"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩