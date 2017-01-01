7 апреля на сцене РДК состоится самое яркое, самое любимое всеми событие этой весны — гала-концерт «Студенческой весны — 2017».

Когда 7 апреля, пятница, 18:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Справки по телефону 24-14-50

«Студенческая весна» — это грандиозное событие, объединяющее всех студентов университета, это настоящий праздник молодости, весны, творчества и созидания. «Студенческая весна» позволяет не только проявить свой талант, способности, энергию, но и приобрести новых друзей, получить незабываемые впечатления.

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