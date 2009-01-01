События
Прошедшее
Нет 87
Отчетный концерт детской хореографической школы
6 июня в музыкальном театре имени И.М. Яушева состоится отчетный концерт Мордовской республиканской детской хореографической школы.
|Когда
|6 июня, среда, 17:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|33-33-40; 23-21-16
В программе концерта:
- - фрагменты из балетных спектаклей;
- - классические вариации;
- - концертные номера в исполнении учащихся школы.
Оставить комментарий