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Отчетный концерт детской хореографической школы
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Отчетный концерт детской хореографической школы

6 июня в музыкальном театре имени И.М. Яушева состоится отчетный концерт Мордовской республиканской детской хореографической школы.

Когда6 июня, среда, 17:00
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Справки по телефонам33-33-40; 23-21-16

В программе концерта:

  • - фрагменты из балетных спектаклей;
  • - классические вариации;
  • - концертные номера в исполнении учащихся школы.

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