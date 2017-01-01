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"Once Upon a December"
21 декабря в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будет представлена новая концертная программа проекта «Флейта: Скульптуры из воздуха» — «Once Upon a December».
|Когда
|21 декабря, четверг, 19:00
|Где
|Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
|Стоимость билета
|200Р
Вы сможете услышать не только музыку из легендарного мультфильма «Анастасия», подарившего название концерту, но и произведения Фила Коултера — одного из самых популярных композиторов Ирландии, обладателя 23 платиновых и 39 золотых дисков. А также сюиту Ховарда Блейка «The Snowman» из великолепного одноименного мультфильма 1982 года.
Подробности в группе Вконтакте.
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