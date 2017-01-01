21 декабря в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будет представлена новая концертная программа проекта «Флейта: Скульптуры из воздуха» — «Once Upon a December».

Когда 21 декабря, четверг, 19:00 Где Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2) Стоимость билета 200 Р

Вы сможете услышать не только музыку из легендарного мультфильма «Анастасия», подарившего название концерту, но и произведения Фила Коултера — одного из самых популярных композиторов Ирландии, обладателя 23 платиновых и 39 золотых дисков. А также сюиту Ховарда Блейка «The Snowman» из великолепного одноименного мультфильма 1982 года.

Подробности в группе Вконтакте.