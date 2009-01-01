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Новогодняя сказка "Елка.RU"
Нет 91

Новогодняя сказка "Елка.RU"

21 декабря на сцене РДК состоится новогодняя музыкальная история «Елка.RU» — веселый проект главного режиссера Мордовской государственной филармонии Оксаны Вишняковой.

Когда21 декабря, среда, 18:30
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета150 — 250Р
Справки по телефону30-10-59

Новогодняя сказка в исполнении Образцовой детской вокальной студии «Карусельки», солистов Мордовской государственной филармонии — Вячеслава Зобкова и Андрея Бочканова, заслуженных артисток Республики Мордовия — Инны Учватовой и Евгении.

И детям, и взрослым будет интересно встретиться с Козой и козлятами, Волком и Попугаем, Курицей и Зайчихой.

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