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Новогодняя сказка "Елка.RU"
21 декабря на сцене РДК состоится новогодняя музыкальная история «Елка.RU» — веселый проект главного режиссера Мордовской государственной филармонии Оксаны Вишняковой.
|Когда
|21 декабря, среда, 18:30
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|150 — 250Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Новогодняя сказка в исполнении Образцовой детской вокальной студии «Карусельки», солистов Мордовской государственной филармонии — Вячеслава Зобкова и Андрея Бочканова, заслуженных артисток Республики Мордовия — Инны Учватовой и Евгении.
И детям, и взрослым будет интересно встретиться с Козой и козлятами, Волком и Попугаем, Курицей и Зайчихой.
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