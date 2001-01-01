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"Нейромонах Феофан"
25 февраля в кафе «Розмарин» самый загадочный проект «Нейромонах Феофан» объявляет большой сольный концерт-презентацию нового альбома «Плясать. Петь».
|Когда
|25 февраля, воскресенье, 20:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Справки по телефону
|31-77-70
Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода. Еще совсем недавно его почти никто не знал, но огромное количество просмотров клипов на YouTube, интервью на шоу «вДудь» и «благословение» от Сергея Шнурова сделали загадочного монаха суперзвездой. Феофан сумел соединить совершенно не сочетаемое: русские народные мотивы и drum&bass.
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