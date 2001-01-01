События

Предстоящее
"Нейромонах Феофан"
Нет 63

"Нейромонах Феофан"

25 февраля в кафе «Розмарин» самый загадочный проект «Нейромонах Феофан» объявляет большой сольный концерт-презентацию нового альбома «Плясать. Петь».

Когда25 февраля, воскресенье, 20:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Справки по телефону31-77-70

Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода. Еще совсем недавно его почти никто не знал, но огромное количество просмотров клипов на YouTube, интервью на шоу «вДудь» и «благословение» от Сергея Шнурова сделали загадочного монаха суперзвездой. Феофан сумел соединить совершенно не сочетаемое: русские народные мотивы и drum&bass.

Событие Вконтакте.

Ближайшие события

Новогодняя ледовая сказка Новогодняя ледовая сказка "Жар-птица" "Пошлая Молли"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩