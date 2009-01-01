События
Предстоящее
Нет 21
МОТ в Саранске
20 октября в ресторане «SAMOVAR» состоится грандиозный концерт популярного рэп-исполнителя Матвея Мельникова — известного публике под псевдонимом МОТ.
|Когда
|20 октября, суббота, 23:00
|Где
|Народный ресторан «SAMOVAR» (ул. Большевистская, 30)
|Стоимость билета
|1500Р
|Справки по телефонам
|37-37-70; 37-68-00
Матвей Мельников — известный российский актер и рэп-исполнитель, экс-участник популярного проекта Soul Kitchen. С 2013 года является артистом Black Star Inc. Для гостей вечеринки прозвучат только лучшие хиты и новые треки артиста.
Оставить комментарий