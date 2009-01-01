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МОТ в Саранске
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МОТ в Саранске

20 октября в ресторане «SAMOVAR» состоится грандиозный концерт популярного рэп-исполнителя Матвея Мельникова — известного публике под псевдонимом МОТ.

Когда20 октября, суббота, 23:00
ГдеНародный ресторан «SAMOVAR» (ул. Большевистская, 30)
Стоимость билета1500Р
Справки по телефонам37-37-70; 37-68-00

Матвей Мельников — известный российский актер и рэп-исполнитель, экс-участник популярного проекта Soul Kitchen. С 2013 года является артистом Black Star Inc. Для гостей вечеринки прозвучат только лучшие хиты и новые треки артиста.

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Группа Группа "The Hatters"

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