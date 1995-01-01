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"LS-трио"
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"LS-трио"

12 декабря на сцене РДК состоится концерт липецкого музыкального коллектива «LS-трио». В программе — инструментальные сочинения М. Бруха, К. Сен-Санса, И. Стравинского, А. Шнитке.

Когда12 декабря, вторник, 18:30
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета250Р
Справки по телефону47-82-53

«LS-трио» — это Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет) и Любовь Пличко (фортепиано). Коллектив сложился в стенах Воронежской Академии музыки в 1995 году. Сегодня «LS-трио» один из самых ярких камерных коллективов Липецкой филармонии. Музыканты много гастролируют по России. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

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