25 мая все творческие коллективы и солисты Мордовской государственной филармонии соберутся в РДК, чтобы закрыть концертный сезон программой «Крепитесь, люди, скоро лето!».

Когда 25 мая, четверг, 18:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 150 — 300 Р Где купить Касса РДК

Режиссер концерта — Заслуженный работник культуры Оксана Вишнякова. Для вас гарантировано: теплый вечер, хорошие песни, задорные танцы и летнее настроение.