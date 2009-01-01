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"Крепитесь, люди, скоро лето!"
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"Крепитесь, люди, скоро лето!"

25 мая все творческие коллективы и солисты Мордовской государственной филармонии соберутся в РДК, чтобы закрыть концертный сезон программой «Крепитесь, люди, скоро лето!».

Когда25 мая, четверг, 18:30
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета150 — 300Р
Где купитьКасса РДК

Режиссер концерта — Заслуженный работник культуры Оксана Вишнякова. Для вас гарантировано: теплый вечер, хорошие песни, задорные танцы и летнее настроение.

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