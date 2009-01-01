16 февраля известная поп-певица Валерия с программой из нового альбома «Океаны» выступит на сцене РДК. Как и её предыдущие композиции, песни из нового альбома будут, наверно, о самом главном на земле — о любви.

Когда 16 февраля, четверг, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1000 — 2500 Р Справки по телефону 30-10-59

Никогда еще Валерия не была столь гибкой и многогранной. Когда еще у нее были такие жалобные и просящие интонации, такой речитатив, как в феерической «Можно я побуду счастливой». В верхнем регистре можно считать даже отсылки к знаменитым пугачевским вокализам.

Если на предыдущем альбоме «По серпантину» Валерия и Пригожин нащупывали, как позиционировать певицу на новом творческом этапе — заигрывали с шансоном, искали выгодно выглядящие дуэты, новых авторов, — то теперь все найдено. Главная тема — женские судьбы. Аранжировки могут быть непритязательными, формальными, потому что на первое место вышло слово, образ, переживания.