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Концерт "SNATCH"
25 октября на сцене театр-студии «МХАТик» состоится новая концертная программа от проекта «Скульптуры из воздуха».
|Когда
|25 октября, четверг, 19:00
|Где
|Театр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
|Стоимость билета
|350Р
|Справки по телефонам
|36-73-68; 30-90-26
На грядущем концерте вы услышите композиции самых разных направлений, большинство из которых окажутся вам знакомы. Но вместо привычной скрипки зазвучат флейты, а известные песни превратятся в «песни без слов».
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