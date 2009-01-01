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Концерт "SNATCH"
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Концерт "SNATCH"

25 октября на сцене театр-студии «МХАТик» состоится новая концертная программа от проекта «Скульптуры из воздуха».

Когда25 октября, четверг, 19:00
ГдеТеатр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
Стоимость билета350Р
Справки по телефонам36-73-68; 30-90-26

На грядущем концерте вы услышите композиции самых разных направлений, большинство из которых окажутся вам знакомы. Но вместо привычной скрипки зазвучат флейты, а известные песни превратятся в «песни без слов».

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