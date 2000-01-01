8 декабря в концертном зале Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева состоится большой сольный концерт поп-группы «Апрель».

Когда 8 декабря, пятница, 19:00 Где Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44) Стоимость билета 300 — 2000 Р Справки по телефону 8 (987) 691-95-65

В рамках концерта группа презентует собственные композиции, а также исполнит уже полюбившиеся всем популярные хиты в своей оригинальной манере.

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