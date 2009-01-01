24 декабря в «Harat's Pub» состоится концерт группы «Сочи» (г. Нижний Новгород).

Когда 24 декабря, суббота, 22:00 Где «Harat`s Pub» (ул. Терешковой, 7а) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 8 (927) 977-07-19

Нижегородская группа «Сочи» образовалась в 2012 году. Играет на разводах, проводах и голодовках. Веселые песни для всей семьи, алкоголиков и тунеядцев. Ребята выступали на соседней сцене с «Ногу свело!», в соседнем клубе с «Ленинградом» и в соседнем городе с «Metallica».

Подробности в группе Вконтакте.