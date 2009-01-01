28 февраля на сцене РДК группа «Пикник» представит саранской публике революционно новую программу «Искры и канкан».

Когда 28 февраля, среда, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Справки по телефонам 31-93-33; 47-82-53

Преданные своему стилю, участники «Пикника», как настоящие волшебники, тайно творят музыкальную магию. Каждое выступление группы — это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты.

На концерте будут исполнены песни из одноименного нового альбома и полюбившиеся зрителям песни из предыдущих альбомов. Всё концертное действо будет проходить в новых декорациях: это и Гигантский механический Глаз, и поющий Электрический Рот, оживлять который поручено люминисцентному Монстру.