8 октября группа «Louna» презентует в Саранске свой новый альбом «Дивный новый мир». Музыканты готовят концептуальное шоу, которое обещает стать самым ярким в концертной истории группы, ведь особое внимание уделяется не только звуку и свету, но и декорациям сцены.

Когда 8 октября, воскресенье, 19:00 Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Стоимость билета от 800 Р Справки по телефону 8 (987) 698-94-45

В начале декабря 2016 года группа «Louna» выпустила альбом «Дивный новый мир», название которого не случайно ассоциируется с романом Олдоса Хаксли: новые песни не являются пересказом книги, но тоже рассказывают об обществе, которое развивается по всем законам антиутопии. Альбом сразу занял лидирующие позиции в топе iTunes и стал одним из самых ожидаемых релизов года.

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