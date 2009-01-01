16 декабря на сцене РДК легендарная рок-группа «Кипелов» исполнит свои лучшие хиты и новые песни.

Когда 16 декабря, суббота, 18:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1580 — 4100 Р Справки по телефону 30-10-59

Легенды отечественного рока и металла собирают тысячи поклонников в городах России и не только. Любое выступление группы становится незабываемым. Зажигательные песни и безудержная энергия не разочарует никого.