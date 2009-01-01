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Концерт группы "Кипелов"
16 декабря на сцене РДК легендарная рок-группа «Кипелов» исполнит свои лучшие хиты и новые песни.
|Когда
|16 декабря, суббота, 18:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1580 — 4100Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Легенды отечественного рока и металла собирают тысячи поклонников в городах России и не только. Любое выступление группы становится незабываемым. Зажигательные песни и безудержная энергия не разочарует никого.
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