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Концерт группы "Lumen"
18 апреля в НК «Horovod» состоится концерт группы «Lumen», посвященный 20-летию коллектива.
|Когда
|18 апреля, среда, 20:00
|Где
|Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
|Стоимость билета
|от 1000Р
Коллективу группы «Lumen» не свойственна ностальгия — на протяжении многих лет они уверенно входят в число лидеров альтернативной сцены, их яростная и драйвовая музыка про «здесь и сейчас», группа активно гастролирует и выпускает альбомы. Поэтому в случае с «Lumen» юбилейные концерты — это скорее День рождения, который группа хочет отметить вместе со слушателями.
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