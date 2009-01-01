18 апреля в НК «Horovod» состоится концерт группы «Lumen», посвященный 20-летию коллектива.

Когда 18 апреля, среда, 20:00 Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Стоимость билета от 1000 Р

Коллективу группы «Lumen» не свойственна ностальгия — на протяжении многих лет они уверенно входят в число лидеров альтернативной сцены, их яростная и драйвовая музыка про «здесь и сейчас», группа активно гастролирует и выпускает альбомы. Поэтому в случае с «Lumen» юбилейные концерты — это скорее День рождения, который группа хочет отметить вместе со слушателями.

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