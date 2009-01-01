16 июля в кафе «Розмарин» состоится презентация нового альбома популярного музыкального исполнителя «FEDUK».

Когда 16 июля, воскресенье, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета 500 — 1100 Р Справки по телефонам 31-77-70; 8 (987) 694-19-95

Лишенное притворства творчество музыканта уверенно продолжает цеплять новых слушателей. Но даже если вы до этого не были знакомы с его музыкой — это вовсе не значит, что вы не вольетесь в атмосферу особенного концерта по особенному поводу.

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