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Концерт "FEDUK" в Саранске
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Концерт "FEDUK" в Саранске

16 июля в кафе «Розмарин» состоится презентация нового альбома популярного музыкального исполнителя «FEDUK».

Когда16 июля, воскресенье, 19:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Стоимость билета500 — 1100Р
Справки по телефонам31-77-70; 8 (987) 694-19-95

Лишенное притворства творчество музыканта уверенно продолжает цеплять новых слушателей. Но даже если вы до этого не были знакомы с его музыкой — это вовсе не значит, что вы не вольетесь в атмосферу особенного концерта по особенному поводу.

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