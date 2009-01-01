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Концерт "FEDUK" в Саранске
16 июля в кафе «Розмарин» состоится презентация нового альбома популярного музыкального исполнителя «FEDUK».
|Когда
|16 июля, воскресенье, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|500 — 1100Р
|Справки по телефонам
|31-77-70; 8 (987) 694-19-95
Лишенное притворства творчество музыканта уверенно продолжает цеплять новых слушателей. Но даже если вы до этого не были знакомы с его музыкой — это вовсе не значит, что вы не вольетесь в атмосферу особенного концерта по особенному поводу.
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