20 февраля на концертной площадке кафе «Розмарин» состоится концерт известного рок-барда из Волгограда — Бранимира. Это будет презентация нового альбома исполнителя «Жизнь и смерть Скруджа Макдака».

Когда 20 февраля, вторник, 20:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 300 Р Справки по телефону 31-77-70

Бранимир — один из самых ярких представителей российского андеграунда. Его считают основателем жанров «сталинградский дарк-фолк», «гностический шансон» и «антиреггей». Визитной карточкой Бранимира является мощная подача, сильная живая энергетика, хорошая брутальная поэзия и беспощадное отношение к придуманной людьми розовой реальности. Его концерты напоминают тренинги по пересмотру взглядов на окружающий мир — всё до предельности жестко и понятно.

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