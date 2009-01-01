25 декабря в музее им. С.Д. Эрьзи будет представлен новый концерт серии «Флейта: скульптуры из воздуха» — второй в этом сезоне. Тематика концерта — рождественская.

Когда 25 декабря, воскресенье, 16:30 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета 100 Р (по билету в музей в день концерта)

В концерте примут участие:

- Александр Лаптун — флейта;

- Катерина Харитонова — фортепиано;

- Антон Рогожин — флейта Пана;

- Светлана Антыгина — фортепиано;

- Мария Нурутдинова — скрипка.

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