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Концерт "Ave Maria"
25 декабря в музее им. С.Д. Эрьзи будет представлен новый концерт серии «Флейта: скульптуры из воздуха» — второй в этом сезоне. Тематика концерта — рождественская.
|Когда
|25 декабря, воскресенье, 16:30
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|100Р (по билету в музей в день концерта)
В концерте примут участие:
- - Александр Лаптун — флейта;
- - Катерина Харитонова — фортепиано;
- - Антон Рогожин — флейта Пана;
- - Светлана Антыгина — фортепиано;
- - Мария Нурутдинова — скрипка.
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