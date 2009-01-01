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Концерт "Ave Maria"
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Концерт "Ave Maria"

25 декабря в музее им. С.Д. Эрьзи будет представлен новый концерт серии «Флейта: скульптуры из воздуха» — второй в этом сезоне. Тематика концерта — рождественская.

Когда25 декабря, воскресенье, 16:30
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Стоимость билета100Р (по билету в музей в день концерта)

В концерте примут участие:

  • - Александр Лаптун — флейта;
  • - Катерина Харитонова — фортепиано;
  • - Антон Рогожин — флейта Пана;
  • - Светлана Антыгина — фортепиано;
  • - Мария Нурутдинова — скрипка.

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