25 февраля на сцене РДК с новой концертной программой «Я! Это — Я..!» выступит актриса театра и эстрады, народная артистка России, которая давно завоевала сердца зрителей, Клара Новикова.

Когда 25 февраля, воскресенье, 18:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 630 — 1470 Р Справки по телефону 30-10-59

«Я! Это — Я..!» — это особая программа, в которой Клара Новикова представит публике множество ярких образов, новых юмористических монологов, смешных и ироничных песен — исполнительский багаж актрисы огромен. Клара Борисовна — мастер импровизации. Новая программа даст зрителям редкую возможность увидеть неожиданное сценическое перевоплощение, рождение узнаваемых жизненных зарисовок в ответ на реакцию зала. Это уникальная способность признанной и любимой примы разговорного жанра Клара Новикова умеет увлечь, заинтересовать и влюбить в себя зрителей. Она неповторима, а главное — неподражаема.