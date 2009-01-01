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Илья Оленев
21 апреля в арт-кафе «Маска» выступит сильнейший поэт и автор песен — Илья Оленев с моноспектаклем «Радости ради».
|Когда
|21 апреля, пятница, 20:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|300Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Илья Оленев — сильный музыкант, поэт, человек. Открытое сердце и мысли — залог того, что его песни западают в душу. Многогранность творчества позволяет каждому найти в них что-то своё. При каждом новом прослушивании открывается что-то новое в музыке, словах, интонации. Даже если просто читать текст с листа ощущение цельности и ценности не станет меньше. Илью смело можно назвать гордостью современной русской литературы, его стихи уже включены в обязательную программу для филологов в Республике Беларусь.
Ближайшие события
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