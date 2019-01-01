12 февраля группа «Звери» представит в Саранске концертную программу «Друзья по палате», специально для которой было разработано новое эффектное световое шоу.

Когда 12 февраля, вторник, 19:00 Где Республиканский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1500 — 3200 Р Где купить Касса РДК

Название концертного тура «Друзья по палате» сложилось из первых строчек заглавной песни «Разум»: «Мне рассказали друзья по палате дело не в вере, а в препарате». В этом же треке Рома Зверь читает отрывок из произведения Антона Павловича Чехова «Палата №6». Всего в альбоме пять новых песен: «Разум», «Сразу», «Идите к черту», «Весело», «Танцуй-2». Но концерте музыканты исполнят и лучшие хиты, без которых группу просто не отпустят со сцены: «Просто такая сильная любовь», «Рома, извини», «Южная ночь», «Танцуй» и многие другие полюбившиеся миллионами песни.