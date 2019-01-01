События

Предстоящее
Группа "Звери"
Нет 17

Группа "Звери"

12 февраля группа «Звери» представит в Саранске концертную программу «Друзья по палате», специально для которой было разработано новое эффектное световое шоу.

Когда12 февраля, вторник, 19:00
ГдеРеспубликанский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1500 — 3200Р
Где купитьКасса РДК

Название концертного тура «Друзья по палате» сложилось из первых строчек заглавной песни «Разум»: «Мне рассказали друзья по палате дело не в вере, а в препарате». В этом же треке Рома Зверь читает отрывок из произведения Антона Павловича Чехова «Палата №6». Всего в альбоме пять новых песен: «Разум», «Сразу», «Идите к черту», «Весело», «Танцуй-2». Но концерте музыканты исполнят и лучшие хиты, без которых группу просто не отпустят со сцены: «Просто такая сильная любовь», «Рома, извини», «Южная ночь», «Танцуй» и многие другие полюбившиеся миллионами песни.

Ближайшие события

Группа Группа "DDT" Группа Группа "Ария"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩