25 ноября в кафе «Розмарин» участники группы «VLNY» презентуют свой новый альбом «Волны». На концерте прозвучат песни со всех их альбомов.

Когда 25 ноября, воскресенье, 20:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 500 Р Где купить Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)

Кафе «Чайхана» (пр-кт Ленина, 28а)

Магазин «Online» (ул. Большевистская, 35)

Магазин «ВейпЪ» (ул. Пролетарская, 106)

«Каждый альбом я начинаю писать как нечто новое, абсолютно с нуля, но стараясь не изменять себе. Опираюсь на пережитые эмоции, и волнующие моменты. В этот раз он вышел особенным и подходящим под именно моё настроение и его перепады. Время на написание этой пластинки оказалось как никогда мало. Весной был большой гастрольный тур, а летом достаточно плотный график. Очень много нюансов аранжировок приходилось писать в дороге, как и большинство текстов было написано в самолете...«Волны» — это альбом про сейчас.» (с) Дмитрий Артемьев.

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