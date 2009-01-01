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Группа "VLNY"
25 ноября в кафе «Розмарин» участники группы «VLNY» презентуют свой новый альбом «Волны». На концерте прозвучат песни со всех их альбомов.
|Когда
|25 ноября, воскресенье, 20:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 500Р
|Где купить
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Кафе «Чайхана» (пр-кт Ленина, 28а)
Магазин «Online» (ул. Большевистская, 35)
Магазин «ВейпЪ» (ул. Пролетарская, 106)
«Каждый альбом я начинаю писать как нечто новое, абсолютно с нуля, но стараясь не изменять себе. Опираюсь на пережитые эмоции, и волнующие моменты. В этот раз он вышел особенным и подходящим под именно моё настроение и его перепады. Время на написание этой пластинки оказалось как никогда мало. Весной был большой гастрольный тур, а летом достаточно плотный график. Очень много нюансов аранжировок приходилось писать в дороге, как и большинство текстов было написано в самолете...«Волны» — это альбом про сейчас.» (с) Дмитрий Артемьев.
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