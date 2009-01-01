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Группа "Trubetskoy"
27 апреля в кафе «Розмарин» прямиком из Минска прилетит белорусская супергруппа «Trubetskoy» и подарит незабываемый концерт всем жителям и гостям Саранска.
|Когда
|27 апреля, четверг, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 600Р
|Справки по телефонам
|31-77-70; 8 (987) 698-94-45
Лидер коллектива — бывший вокалист «Ляписов» — Павел Булатников. Сами участники группы «Trubetskoy» называют свой стиль «heavy dance music» — «тяжелая танцевальная музыка». Фишка коллектива — драйвовые рок-боевики, сыгранные мощным гитарным звуком.
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