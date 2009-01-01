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Группа "The Pink Floyd Show UK"
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Группа "The Pink Floyd Show UK"

20 ноября на сцене РДК выступят музыканты британской группы «The Pink Floyd Show UK» с программой «Crazy Diamond — in memory of Syd Barrett 50 years On».

Когда20 ноября, вторник, 18:30
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1400 — 3700Р

«The Pink Floyd Show UK» — британская трибьют-группа, образованная в 2012 году и исполняющая песни группы Pink Floyd.

Двухчасовое уникальное шоу не оставит равнодушным ни одного поклонника творчества Сида Барретта и группы Pink Floyd. Зрителей ждет:

  • - профессиональный звуковой экшн;
  • - лазерный перфоманс;
  • - видеоинсталляции, проецируемые на два огромных экрана в форме арки и круга.

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