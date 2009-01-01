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Группа "The Hatters"
30 сентября в кафе «Розмарин» зажгут самые яркие представители алкохардкора — «The Hatters». Это будет большой сольный концерт группы.
|Когда
|30 сентября, воскресенье, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 900Р
|Справки по телефону
|31-77-70
Творчество коллектива — яркое смешение стилей, а каждое выступление — театральное действо «Лицедеев» с русско-цыганским уклоном. В этот осенний сентябрьский вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием.
Впервые мир узнал о коллективе из Петербурга в феврале 2016 года, когда в сети появилась их песня «Russian Style». «The Hatters» мгновенно стали самым модным проектом, а Михаил Козырев был исключительно прав, когда включил «Шляпников» в десятку групп, за которыми стоит следить. Уже через год «The Hatters» стали обладателями золотой пластинки в номинации «Взлом» премии «Чартова дюжина».
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