8 апреля в кафе «Розмарин» состоится концерт группы «Свидание». Всю весну 2018 года группа проводит в туре «Весна предала», выручая принцесс из беды и проверяя уровень влюбленности весны в мороз в более чем 40 городах России.

Когда 8 апреля, воскресенье, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 600 Р Справки по телефону 31-77-70

Русской душе сложно угодить: такой бунтующей, но в то же время ранимой, противоречивой, самой себя непонимающей. Идеальный способ стать ближе — это пригласить её на свидание. В своем релизе группа «Свидание» сразу раскрывает все карты: перед вами голос, музыка и душа. Сразу попадаешь в ловушку, в которой не ожидал оказаться, и тут уже никуда не деться — от честности невозможно отвернуться. Парадокс: песни «Свидания» заставляют вас понять, что значит чувствовать любовь, даже если вам кажется, что ее нет в вашей жизни. Это универсальный инструмент, разрушающий стену равнодушия, потому что в каждой песне есть, что послушать и к чему прислушаться.

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