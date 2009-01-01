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Группа "STIGMATA"
Этой осенью флагманы российской тяжелой сцены, группа «STIGMATA», отправятся в масштабный тур «Твой выбор», в рамках которого 21 ноября порадуют жителей Саранска большим сольным концертом.
|Когда
|21 ноября, среда, 18:00
|Где
|Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
|Стоимость билета
|800 — 1400Р
|Справки по телефону
|8 (987) 698-94-45
Фирменный саунд, мощный вокал Нельсона, а также главные боевики и лучшие треки со всех без исключения альбомов коллектива — в одном большом сольном концерте.
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