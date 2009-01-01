7 декабря на сцене РДК выступит легендарная группа «Сплин» с презентацией нового альбома «Встречная полоса».

Когда 7 декабря, пятница, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1400 — 3400 Р

В программе все хиты группы и презентация нового альбома «Встречная полоса». Альбом записан в традиционном для группы стиле сюрреализма и психоделии. Нервная заглавная песня переходит в печальную «На утро», которую сменяет боевик «Чей-то ребёнок». В альбоме нашлось место как ироничным вещам — «Испанская инквизиция», «Булгаковский марш», «Шпионы» и «Яблоко», так и медитативным — «Шаман», «Когда пройдёт 100 лет» и «Волк».