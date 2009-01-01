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Группа "Сплин"
7 декабря на сцене РДК выступит легендарная группа «Сплин» с презентацией нового альбома «Встречная полоса».
|Когда
|7 декабря, пятница, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1400 — 3400Р
В программе все хиты группы и презентация нового альбома «Встречная полоса». Альбом записан в традиционном для группы стиле сюрреализма и психоделии. Нервная заглавная песня переходит в печальную «На утро», которую сменяет боевик «Чей-то ребёнок». В альбоме нашлось место как ироничным вещам — «Испанская инквизиция», «Булгаковский марш», «Шпионы» и «Яблоко», так и медитативным — «Шаман», «Когда пройдёт 100 лет» и «Волк».
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