23 апреля в НК «Horovod» участники группы «Северный флот» презентуют новый альбом и сыграют уже полюбившиеся своим слушателям хиты.

Когда 23 апреля, понедельник, 20:00 Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Стоимость билета от 900 Р Справки по телефону 8 (987) 698-94-45

С момента своего основания группа «Северный флот» выпустила несколько синглов, два студийных альбома, каждый из которых имеет свою уникальную музыкальную и смысловую составляющую, а также «живой» фильм-концерт «Live in Moscow». Осенью 2017 года вышел макси-сингл «Время любить», в который вошли 3 песни.

Ключевое определение для нового релиза — эксперимент. Сингл записан в атмосфере творческой импровизации, без ориентиров на какие-либо стили и направления. «Новое дыхание», чистое творчество и просто музыка, какой её видит группа.

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