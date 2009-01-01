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Группа "Северный флот"
23 апреля в НК «Horovod» участники группы «Северный флот» презентуют новый альбом и сыграют уже полюбившиеся своим слушателям хиты.
|Когда
|23 апреля, понедельник, 20:00
|Где
|Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
|Стоимость билета
|от 900Р
|Справки по телефону
|8 (987) 698-94-45
С момента своего основания группа «Северный флот» выпустила несколько синглов, два студийных альбома, каждый из которых имеет свою уникальную музыкальную и смысловую составляющую, а также «живой» фильм-концерт «Live in Moscow». Осенью 2017 года вышел макси-сингл «Время любить», в который вошли 3 песни.
Ключевое определение для нового релиза — эксперимент. Сингл записан в атмосфере творческой импровизации, без ориентиров на какие-либо стили и направления. «Новое дыхание», чистое творчество и просто музыка, какой её видит группа.
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