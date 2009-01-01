26 сентября в кафе «Розмарин» состоится большой концерт рок-группы «Нервы» с презентацией второй части альбома «Самый дорогой».

Когда 26 сентября, среда, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 1100 Р Справки по телефону 31-77-70

Это выступление станет особенным: продолжая свой большой гастрольный тур по России, куда вошло более тридцати городов, группа подарит жителям Саранска два часа живой музыки, исполнив и проверенные временем хиты и новые, сочные песни, со свежего альбома «Самый дорогой», вторая часть которого вышла в декабре 2017 года.

За 7 лет существования группы, ребята успели многое. За их мужскими плечами музыкальные победы: награды в номинации «Лучшая группа» по версии ZD Awards, Russian Music Box и OOPS Choice Awards, участие в премиях «Муз-ТВ», MTV и (четырежды!) хит-парада «Чартова дюжина», десятки качественных клипов и почти тысяча концертов в разных городах.

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