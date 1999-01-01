19 октября на сцене РДК выступит группа «Мельница» с масштабной программой «Альхимейра. Лучшее».

Когда 19 октября, пятница, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Справки по телефонам 31-95-55; 47-82-53

«Мельница» — российская фолк-рок-группа, играет акустическую и электроакустическую музыку. Основана 15 октября 1999 года в Москве. Шесть полноформатных альбомов создали поистине уникальный феномен в фолк музыке и в отечественной музыкальной индустрии в целом.

Поклонников группы ждёт тщательно продуманный треклист и яркий визуальный ряд. Это будет завершающий этап тура «Химера».

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