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Группа "Мельница"
19 октября на сцене РДК выступит группа «Мельница» с масштабной программой «Альхимейра. Лучшее».
|Когда
|19 октября, пятница, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Справки по телефонам
|31-95-55; 47-82-53
«Мельница» — российская фолк-рок-группа, играет акустическую и электроакустическую музыку. Основана 15 октября 1999 года в Москве. Шесть полноформатных альбомов создали поистине уникальный феномен в фолк музыке и в отечественной музыкальной индустрии в целом.
Поклонников группы ждёт тщательно продуманный треклист и яркий визуальный ряд. Это будет завершающий этап тура «Химера».
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