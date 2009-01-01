9 февраля на сцене РДК выступит группа «DDT» с новой концертной программой, стартовавшей осенью 2016 года, «История звука».

Когда 9 февраля, суббота, 19:00 Где Республиканский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1800 — 5000 Р Где купить Касса РДК

Программа «История звука» по-своему уникальна. За несколько десятилетий активной творческой деятельности музыканты только один раз сделали ретроспективную программу — «От и До», которая была посвящена 15-летию группы. Таким образом, впервые за много лет поклонники смогут услышать со сцены песни, не исполнявшиеся на концертах более десяти, а то и пятнадцати лет.

По словам Юрия Шевчука, эта концертная программа — это не набор песен, а история страны через призму восприятия лидера «DDT». Обращаясь к прошлому, музыкант хочет разобраться в настоящем и надеется, что также сможет помочь в этом и другим людям. При этом Юрий Юлианович отмечает, что в «Истории звука» найдётся место не только для политики, но и для лирики.

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