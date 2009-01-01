4 ноября в Саранск с долгожданным альбомом приедет группа «Bicycles for Afghanistan». Это будет концерт для тех, у кого в жизни до сих пор случаются любовь, скейтборды, и каждый день, как последний день лета.

Когда 4 ноября, воскресенье, 20:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 300 Р Справки по телефону 8 (964) 853-77-70

«Bicycles for Afghanistan» — это меланхоличный инди-рок с оттенками гранжа, шугейза, пост-панка и мидвест-эмо с максимально душевной лирикой. Каждая из их композиций способна пронзить ваше сердце стрелой легкой меланхолии, которая вызовет лишь приятные чувства. На новом альбоме «велики» не боятся экспериментировать с электроникой и исследовать новые для себя стили.

Событие Вконтакте.