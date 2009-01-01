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Группа "БереГ"
16 декабря впервые в Саранске в арт-кафе «Маска» нижегородская группа «БереГ» исполнит «честный рок-н-ролл».
|Когда
|16 декабря, суббота, 19:30
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|200 — 250Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Ребята привезут большую, бодрую, акустическую программу с быстрой, мелодичной флейтой, мощным кахоном, басом и, главное, своими авторскими текстами, взятыми из своей жизни. В программе концерта будет место и погрустить, и меланхолично задуматься об этой самой жизни, и, конечно, оторваться в веселых ритмах рок-н-ролла.
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