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Группа "Ария"
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Группа "Ария"

16 февраля на сцене РДК выступит легендарная группа «Ария» с презентацией 13-го студийного альбома «Проклятье морей».

Когда16 февраля, суббота, 19:00
ГдеРеспубликанский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1200 — 2500Р
Где купитьКасса РДК

Альбом «Проклятье морей» стал первой полноформатной работой «Арии» за последние 4 года. Предыдущий студийный лонгплей «Через все времена» вышел на лейбле М2БА в 2014 году. В концертный сет-лист войдут как песни с этого альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда группы.

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