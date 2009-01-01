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Группа "Ария"
16 февраля на сцене РДК выступит легендарная группа «Ария» с презентацией 13-го студийного альбома «Проклятье морей».
|Когда
|16 февраля, суббота, 19:00
|Где
|Республиканский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1200 — 2500Р
|Где купить
|Касса РДК
Альбом «Проклятье морей» стал первой полноформатной работой «Арии» за последние 4 года. Предыдущий студийный лонгплей «Через все времена» вышел на лейбле М2БА в 2014 году. В концертный сет-лист войдут как песни с этого альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда группы.
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