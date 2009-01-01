16 февраля на сцене РДК выступит легендарная группа «Ария» с презентацией 13-го студийного альбома «Проклятье морей».

Когда 16 февраля, суббота, 19:00 Где Республиканский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1200 — 2500 Р Где купить Касса РДК

Альбом «Проклятье морей» стал первой полноформатной работой «Арии» за последние 4 года. Предыдущий студийный лонгплей «Через все времена» вышел на лейбле М2БА в 2014 году. В концертный сет-лист войдут как песни с этого альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда группы.