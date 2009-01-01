Российская группа «Анимация» выпустила свой шестой номерной альбом под названием «Кругом враги», который можно будет услышать 2 апреля в кафе «Розмарин». А также будут исполнены все лучшие хиты группы, проверенные временем.

Когда 2 апреля, воскресенье, 20:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета 500 — 800 Р Где купить Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)

Магазин «Online» (ул. Большевистская, 35)

Магазин «Правда» (ул. Пролетарская, 108 — ЦУМ, 3 этаж)

На сегодняшний день «Анимация» чуть ли не единственная группа, которая сумела поднять остросоциальные проблемы нашего общества, рассказывая о них на доступном языке. Новый вызов повседневности от группы «Анимация» включает в себя эксперименты в музыкальном пространстве и раскрывает тему жизни простого человека в современном обществе.

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