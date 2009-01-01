8 апреля на сцене арт-кафе «Маска» в рамках полуторамесячного, пятиконцертного тура, посвященного выходу «Первого» альбома, выступит группа из Ульяновска «901KM».

Когда 8 апреля, суббота, 20:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 200 — 300 Р Справки по телефону 33-31-85

Музыканты «901km»(Девятьсот Первый) называют своим стилем «альтернативу», внутри которой есть место лирике, элементам ню-металла и отголоскам рэпкора. В июне 2014 кавер на песню «Облака» вошел в официальный ТРУбьют-альбом группы «Ляпис Трубецкой». На данный момент история «Девятьсот Первого» насчитывает 10 синглов и три видеоклипа на песни «Стирая память о тебе» (2013), «Ты снова одна» (2014) и «Выход 21» (2016). В 2016 году группа заключила контракт с крупнейшим лейблом страны «СОЮЗ Мьюзик». 1 июля 2016, в день рождения группы, у команды вышел «Первый» альбом.

Подробности в группе Вконтакте.