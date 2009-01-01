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Группа "901KM"
8 апреля на сцене арт-кафе «Маска» в рамках полуторамесячного, пятиконцертного тура, посвященного выходу «Первого» альбома, выступит группа из Ульяновска «901KM».
|Когда
|8 апреля, суббота, 20:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|200 — 300Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Музыканты «901km»(Девятьсот Первый) называют своим стилем «альтернативу», внутри которой есть место лирике, элементам ню-металла и отголоскам рэпкора. В июне 2014 кавер на песню «Облака» вошел в официальный ТРУбьют-альбом группы «Ляпис Трубецкой». На данный момент история «Девятьсот Первого» насчитывает 10 синглов и три видеоклипа на песни «Стирая память о тебе» (2013), «Ты снова одна» (2014) и «Выход 21» (2016). В 2016 году группа заключила контракт с крупнейшим лейблом страны «СОЮЗ Мьюзик». 1 июля 2016, в день рождения группы, у команды вышел «Первый» альбом.
Подробности в группе Вконтакте.
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