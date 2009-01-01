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Григорий Лепс
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Григорий Лепс

8 декабря заслуженный артист РФ Григорий Лепс презентует саранской публике новую программу, посвященную своему 55-летию. Мероприятие пройдет под названием «Ты чего такой серьезный?».

Когда8 декабря, пятница, 19:00
ГдеГАУ РМ «Ледовый Дворец» (ул. Красная, 40)
Стоимость билета1580 — 5250Р
Справки по телефону30-10-59

Юбилейный концерт «Ты чего такой серьезный?» — желанный подарок Григория Лепса своей преданной публике. Как всегда зрителей ждет дружеская, наполненная теплотой и солнцем атмосфера и множество сюрпризов от любимого артиста. Лепс всё продумал до мелочей, поэтому шоу обещает запомниться эффектными световыми проекциями, высоким уровнем качества звука и песнями, творящими настоящие чудеса. Певец исполнит любимые публикой хиты: «Натали», «Самый лучший день», «Я тебе не верю», «Рюмка водки на столе» и композиции, вошедшие в новый альбом.

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