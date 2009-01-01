14 октября на сцене РДК при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации состоится ключевое событие в мире современной хореографии — гала-концерт VII Международного фестиваля-конкурса «Новая Лиса 2018».

Когда 14 октября, воскресенье, 17:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 200 — 250 Р Справки по телефонам 29-08-06; 47-82-53

«Новая лиса 2018» — это более 20 коллективов из Минска, Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Самары, Перми, Кирова, Сарова, Великих Лук, Саранска и других городов нашей страны.

Одним из главных сюрпризов гала-концерта станет выступление обладателей Гран-при фестиваля-конкурса «Новая Лиса» 2015 и 2017 годов, номинанта премии «Золотая маска» — Театра-студии современной хореографии под руководством Игоря Шегая и Ирины Афониной со спектаклем «Падал прошлогодний снег» (г. Москва).

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