15 февраля в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина в рамках проекта «Флейта: Скульптуры из воздуха» состоится концерт, на котором прозвучит французский джаз и музыка из французских кинофильмов.

Когда 15 февраля, четверг, 19:00 Где Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2) Стоимость билета 200 Р

В программе концерта музыка легендарного Владимира Космы, написанная к не менее легендарным кинофильмам, и «Сюита #1 для флейты и джазового трио» Клода Боллинга. Приходите и окунитесь в атмосферу и музыку Франции второй половины XX века.

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